Divieto di abbruciamento e miglioramento qualità dell’aria

E’ stata emessa dal comune di Pescia un’ordinanza di divieto di accensione di fuochi all’aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali, nelle aree del territorio comunale poste a quote inferiori a 200 mt fino al 31 marzo.

La cittadinanza è invitata a contribuire al miglioramento della qualità dell’aria:

– favorire tecniche agricole che evitino l’accensione di fuochi all’aperto con combustione dibiomasse;

– ridurre a 9 ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento diminuire a 18°C la temperatura;

– evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi;

– provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate;

– utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti

– utilizzare in modo condiviso l’automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti;

– effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli.