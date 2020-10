“Il Covid-19 non può uccidere anche il sindacato”. L’amaro sfogo di un’anziana signora

Una nostra lettrice ci ha scritto un’accurata lettera con la quale denuncia l'”atteggiamento” di uno in particolare, di patronati.

“Sono una donna anziana di Pescia, che vuole mettere in evidenza questa situazione, inaccettabile, penso creata dal problema Covid-19, ma che deve essere risolta immediatamente”, scrive.

“Il Sindacato è nato per aiutare i lavoratori, i pensionati e tutti i cittadini che chiedono aiuto, ma per poterli aiutare bisogna ascoltarli e rispondere al telefono, cosa che purtroppo da un pò di tempo non accade alla sede di un sindacato a Montecatini Terme, dove c’è anche il Patronato INCA. Al telefono non risponde nessuno.

Sono tante le persone che si sono trovate di fronte a questa difficile situazione, compreso la scrivente, che ha tenuto il cellulare acceso sul numero di Montecatini Terme per una mattinata e parte dello stesso pomeriggio e non ha risposto nessun incaricato, solo la voce registrata di restare in linea che arrivava un operatore, ma l’operatore non è mai arrivato.

Faccio presente che per avere un appuntamento, che si dovrebbe dare telefonicamente, bisogna recarsi direttamente a Montecatini Terme. E’ inaccettabile, per tutti ma a maggior ragione per un Sindacato. Ho chiesto di pubblicare questo articolo con la richiesta a chi di competenza che provveda con velocità a risolvere questo grave problema. I cittadini, a maggior ragione in questa situazione dove arrivano continui Decreti Legge e il lavoro va via sempre di più, hanno sempre più necessità di avere un aiuto dal Sindacato.