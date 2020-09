Approvata graduatoria bonus idrico. Ecco a chi spetta

È stata approvata dal comune di Pescia la graduatoria provvisoria relativa ai beneficiari del Bonus Sociale Idrico Integrativo 2020.

Per la consultazione della graduatoria è necessario far riferimento al proprio numero di protocollo presente sulla ricevuta inviata via mail, o consegnata a mano al momento della presentazione della domanda.

La graduatoria e’ stata inoltrata al Gestore Acque che provvederà, dopo aver effettuato ulteriori controlli, a comunicare al Comune per ogni utente, la spesa idrica dell’anno solare e il successivo bonus spettante, fino ad esaurimento dei fondi, e verrà pubblicata la graduatoria definitiva.