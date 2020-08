Partito Democratico. Gli orari della nuova sede

Dal Partito Democratico di Pescia riceviamo:

“Archiviata l’inaugurazione della nuova sede, conclusasi con una bellissima serata presso il ristorante lo Sfizio, tra tanti amici, che ringraziamo per la presenza e il sostegno, avvisiamo che a partire da sabato 22 agosto, la nuova sede in Borgo della Vittoria, sarà aperta tutti sabati in concomitanza con il mercato settimanale, dalle 9:30 alle 12:30.

Sarà l’occasione per partecipare al sondaggio su “Pinocchio e la sua terra” ritirando e/o restituendo i questionari (che ricordiamo possono anche essere ritrasmessi alla mail riportata sugli stessi a piè di pagina), affrontare i temi della campagna elettorale e potersi tesserare!”.