Coronavirus, bollettino di giovedì 16 luglio. Aumentano sia i casi, che le guarigioni

Sono stati raggiunti i 10.350 casi in Toscana, aggiungendo quelli relativi a giovedì 16, 12 in più rispetto a ieri. Dieci dei dodici casi, accertati sulla base della Protezione Civile Nazionale, risultano riconducibili a persone rientrate dall’estero.

In totale i casi complessivi sono 315, 301 in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o privi di essi. 14 delle persone positive sono ricoverate in ospedale nei reparti dedicati ai pazienti Covid-19, 2 di esse in terapia intensiva.

Le note positive sono il gran numero di pazienti guariti, 10 in più rispetto a ieri, e il fatto che non ci sia alcun decesso.