San Quirico in festa con la Pro Loco

Luglio con San Quirico in festa con una programmazione di eventi organizzati dalla Pro Loco. Appuntamento fisso tutti i mercoledì, 8, 15, 22, 29 con la Tombola in Piazza Garibaldi; giovedì 16 S. Messa per i San Quirini; sabato 18 musica in piazza con gli “Sgurz“; sabato 25 appuntamento con “Conosciamo i pipistrelli” incontro con gli esperti e passeggiata con richiamo a distanza dei chirotteri. Per info Danilo 3206015541. Chiusura domenica 26 “San Quirico open day ” e alle 21,15 musica nelle strade con la street band “Badabimbumband”