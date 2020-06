Artensemble con edifici storici della città. Svelato sabato 27 giugno

Sabato 27 giugno alle ore 11 sarà svelato il terzo artensemble di Claudio Stefanelli che conclude la trilogia sull’arte e l’architettura pesciatina.

L’ensemble, ovvero l’insieme di tante mattonelle in ceramica porcellanata, sarà posizionato sul muro di cinta del Convento delle Salesiane in via Giusti, nel quartiere del Duomo.

Riproduce gli edifici storici della “Nobile Città di Pescia e dintorni”, tenuti insieme dal ponte del Duomo, storicamente ritenuto il collegamento tra la parte religiosa e quella amministrativa della città.

Le precedenti installazioni, in via Pacini e via Turini, sempre in ceramica, riproducono alcune opere scultoree e tele, affreschi o dipinti tutti custoditi nella nostra città.