Riapre il sentiero 50. Val di Lima più vicina grazie al Cai

Presto la Valleriana, Pontito, il Rifugio Uso di Sotto e Pescia saranno collegati con la Val di Lima e Popiglio.

Sta procedendo a ritmo spedito il lavoro dei volontari del Club Alpino Italiano sezione di Pescia per la riapertura del sentiero 50. Sembrava un impegno proibitivo ed invece sta diventando realtà.

I volontari del Cai hanno dovuto rimuovere numerosi tronchi di alberi divelti dal vento. A breve sarà completata la segnaletica. Si è trattato di un lavoro complesso al termine del quale sarà garantita la tutela dei cippi confinari del catasto Leopoldino. Il sentiero 50 sarà inserito nella R.E.T., la Rete Escursionistica Toscana.

“Siamo all’inizio di un vasto programma che la sezione ha assunto per il recupero della sentieristica di competenza e di interesse strategico come in questo caso. Ringraziamo tutti i volontari, in particolare Marco e Greta, che in numero inaspettato hanno risposto all’appello creando una squadra molto affiatata”.