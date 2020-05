Donazione de “I Montagnardi” per la raccolta alimentare

Dopo i tanti prodotti arrivati da parte della Protezione Civile di Chiesina Uzzanese, dell’associazione Uniti per la Valdinievole anche l’associazione pesciatina “I Montagnardi” ha voluto dare il proprio contributo acquistando generi alimentari per la prima infanzia per un valore di circa 500 euro grazie alle donazioni dei soci e fondo cassa che sarà donato alla raccolta alimentare “Aiutaci ad aiutare” che vede collaborare: comune, Croce Rossa, Pubblica Assistenza, Protezione Civile e Caritas. “Aiutaci ad aiutare” è una raccolta di generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione che riprende quella ormai conosciuta del Banco Alimentare. Per informazioni si può chiamare il numero telefonico 328 1003118 oppure la mail c.delministro@comune.pescia.pt.it .