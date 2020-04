Attivato il MOL, la biblioteca digitale

Il Comune di Pescia ha attivato il MLOL, il Media Library Online, un portale con funzioni di vera e propria biblioteca digitale che consente di accedere via internet da qualunque luogo e gratuitamente a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri. Per gli utenti già iscritti in biblioteca basta mandare una email info.biblioteca@comune.pescia.pt.it con nome, cognome e codice fiscale e successivamente sarà inviata una email con le credenziali di accesso e il link per abilitarvi sulla piattaforma. Per i NON POSSESSORI della tessera della biblioteca sarà attivata una pre-iscrizione alla biblioteca da remoto inviando una email a info.biblioteca@comune.pescia.pt.it con allegate le foto leggibili di un documento d’identità e del codice fiscale e numero di telefono.