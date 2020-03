Una donna residente a Pescia è stata denunciata dalla Polizia Municipale di Altopascio. La donna transitava indisturbata con la propria auto lungo una via del centro, quando è stata fermata dalla Polizia Municipale per un controllo. Con sè non aveva motivazioni di necessità, né di salute, né di lavoro per spostarsi, solo voleva fare una girata a Lucca.

