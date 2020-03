In occasione del mercato settimanale di Pescia di sabato 7 marzo in piazza Mazzini, “saremo presenti fra la gente per portare il nostro saluto, omaggiarvi di un piccolo pensiero e ascoltarvi!. Vogliamo dare risposte concrete e guardare al futuro con speranza”.

E’ questo il compito che Claudio Giuntoli, recentemente eletto segretario del Partito Democratico a Pescia, si è prefissato: “Fiducia e ascolto, per un piano strategico per l’Italia e per Pescia!”, ha detto.