“La Regione acquisti il Tettuccio”. Operazione contraria al Mefit

I Sindaci dei Comuni della Valdinievole hanno scritto al presidente Enrico Rossi affinchè la Regione Toscana acquisti, diventandone così proprietaria, lo stabilimento Tettuccio. L’operazione, è scritto nella nota del Partito Democratico provinciale, sosterrà la difficile situazione delle Terme di Montecatini.

Secondo il Pd “tutta la Valdinievole è a vario titolo condizionata dalle sorti del comparto termale per i riflessi sul turismo, ma anche e soprattutto per l’indotto collegato, rappresentato da posti di lavoro diretti e indiretti e che il risanamento di questo importante settore può contribuire, in maniera determinante al rilancio delle sorti economiche dell’intera zona”.

Pur condivisa da molti -d’altronde è facile comprendere che se la Regione investe dei soldi in un settore specifico come quello termale-turistico, esso costituirà in futuro un asset strategico importante-, l’operazione è l’esatto contrario di quanto accaduto a Pescia per il mercato dei fiori di via D’Acquisto. La Regione se ne è facilmente “liberata” un paio di anni fa, trasferendolo a titolo gratuito al comune di Pescia il quale, ahinoi! dovrà sostenere negli anni futuri gli enormi costi di manutenzione.