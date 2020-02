Bravi gli under 18 e stasera c’è l’under 14 nel derby

Troppo forti gli under 18 della Cestistica vittoriosi 101-29 tra le mura amiche contro Agliana. Con questo successo e la contemporanea sconfitta di Prato i pescatini riaprono il discorso per la terza piazza. Tabellino: Fabbri 14, Pellicci 2, Liccardo, Mariottini 16, Niccoli, Canovai 4, Pierangeli 2, Vezzani 9, Magistro 6, Di Paolo 20, Girolami 8, Soldaini 15. Stasera alle 19,30 scenderanno in campo gli under 14 nel derby contro Monsummano. Sconfitta per gli under 13 contro i pari età di Lucca per 60-42. Tabellino: Arnulfo, Cerchi, Ulivieri 10, Dipre 10, Michelotti 2, Gigli, Rosi 2, Paccosi 4, Soldi, Martini 2, Terranova 11, Trincia 1. Sorridono gli esordienti 57-18 sul Montale.