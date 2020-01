Fatale il supplementare per gli under 18 sconfitti 77-73 nel match clou contro la capolista Monsummano dopo che il tempo regolamentare era terminato sul 70-70. Tabellino: Fabbri, Pellicci, Mariottini 8, Biagi 15, Girolami 9, Canovai, Pierangeli, Vezzani 2, Liccardo 3, Di Paolo 11, Ciervo 21, Soldaini. Sconfitta esterna per gli under 16 sul parquet di Ghezzano per 77-62. Male anche gli under 13 contro Massa Cozzile per 103-49. Tabellino: Bruda, Ulivieri 9, Dipre, Michelotti 3, Gigli 5, Innocenti, Rosi 5, Paccosi 11, Soldi, Martini 2, Terranova 14, Trincia. Sorriso per gli esordienti vittoriosi 37-36 dopo un tempo supplementare; canestro di Pasqualini a 4″ dal termine.