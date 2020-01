Presepi. Un pesciatino trionfa in Salento

Tra i presepi premiati al concorso “I Presepi” organizzato da un’associazione Pro Loco salentina, c’è anche quello di un pesciatino, Vinicio Ghera. Il suo “Presepe lunare” ha vinto nella sezione Presepi originali. Ghera ha inteso rendere omaggio al 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna e al 50° anniversario delle sue nozze.

Il presepe è realizzato interamente a mano, dunque anche il modulo lunare e i personaggi. Il fondale è stato ottenuto modificando il polistirolo.

Vinicio Ghera aveva vinto il concorso anche nel 2013, nella sezione Presepi artistici, con la “Natività in camper” per “l’idea di nomadismo espressa dal camper che si associa alla semplicità in cui nasce il Bambin Gesù”. Nel presepe erano utilizzate fibre ottiche per l’illuminazione dei lampioni e furono riprodotte le fasi della giornata, alba, giorno, tramonto e notte sincronizzate con i rumori della città e della natura.