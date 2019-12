Giovani cestisti in campo, sorrisi a metà

Nel weekend natalizio sono scese in campo le squadre giovanili della Cestistica ma i sorrisi purtroppo sono mancati. Nel doppio confronto Pescia-Versilia il bilancio è finito in parità; vittoria casalinga per gli under 15, 68-31, mentre tra gli under 14 il successo è andato ai versiliesi, 54-25. Sconfitta interna per gli under 16 contro Tavarnelle, 69-42, e per gli esordienti contro Prato giovani. Vittoria nel derby under 18 contro Chiesina per 77-47. Tabellino: Fabbri 10, Amaro, Mariottini 22, Magistro 5, Girolami 6, Canovai, Pierangeli 2, Vezzani 2, Biagi 11, Di Marco 6, Ciervo 13, Soldaini 1.