Pungitopo, 2500 steli sequestrati. Specie protetta

E’ quanto accaduto in provincia di Pistoia dove su segnalazione della centrale operativa 112 della compagnia Carabinieri locale, i militari della, sono intervenuti in località Masotti per una segnalazione di prelievo in natura di “ruscus aculeatus” (comunemente chiamato pungitopo).

Giunti sul posto i militari hanno rinvenuto e posto in sequestro circa 2500 steli di tale pianta. Al momento sono in corso accertamenti per attribuire la responsabilità di tale illecito prelievo.