Soste selvagge in ospedale. Lo sfogo di un volontario. “Pazienti lasciati in strada”

E’ un appello accorato quello di un volontario di un’associazione di volontariato di zona dedita al trasporto di persone bisognose di cura all’ospedale di via Battisti.

“Mi capita quasi ogni giorno -ha scritto-, sia con ambulanza che con mezzo attrezzato”.

“Davanti al nostro nosocomio ci sono degli spazi riservati a mezzi di soccorso e mezzi trasporto persone non autosufficienti, ogni mattina questi spazi sono perennemente occupati da auto “civili” (o incivili, verrebbe da dire) senza nessun contrassegno di appartenenza alla categoria a cui sono riservati”.

Il volontario dichiara di averne parlato in molte occasioni sia con la Polizia Municpale che con il sindaco Giurlani. “E così hanno fatto anche altre associazioni, senza però trovare risposta“.

“Accade anche di dover fare più volte il giro intorno all’ospedale, passando dalla discesa delle “conce” o addirittura dal semaforo del ponte del Duomo, nella speranza che si liberi qualche stallo”. “Altre volte ho dovuto scendere il paziente, con barella o seggiolina, in mezzo alla strada, bloccando il traffico, cosa non giusta in quanto se si forma una fila lunga, si blocca l’entrata del Pronto Soccorso e quindi se arriva un mezzo in emergenza non può entrare”.

La questione più vergognosa è la mancanza di senso civico di coloro che parcheggiano in quelli spazi, “ma visto che questa brutta abitudine persiste e resiste, sia il Comune che la Polizia Municipale dovrebbero prendere i giusti e indispensabili provvedimenti, contro questi incivili, multandoli”.