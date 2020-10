Aiuti alle imprese della filiera del turismo

E’ stato approvato dalla regione Toscana il bando rivolto alle imprese della filiera del turismo, in particolare per agenzie di viaggio, guide turistiche e il sistema dei collegamenti (taxi, noleggio con conducente, noleggio bus). Le domande potranno essere presentate da giovedì 8 ottobre fino ad esaurimento risorse. Sospensione della raccolta progetti il 15 novembre per verificare l’attuazione della misura. Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, professionisti, aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio regionale, operanti nei settori economici individuati dai seguenti codici Ateco Istat: 79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator; 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici; 93.19.92 Attività delle guide alpine; 49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente; 49.39.09 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca.

Per info: filieraturismo@sviluppo.toscana.it