Piscina e palestra Marchi. “Noi pronti a ripartire”. Ma c’è da aspettare il Comune…

“Pronti a ripartire“. Lo ha detto Doriana Degl’Innocenrti, di Cogis, la cooperativa a cui è affidata la gestione della piscina e della palestra Marchi, per i prossimi due anni.

“Le due vasche sono vuote, in queste ore un’impresa edile sta riqualificando il perimetro in mattonelle di ceramica“. Successivamente, ma si tratterà di attendere appena qualche giorno, le piscine saranno pulite, igienizzate e sanificate secondo i protocolli anti-contagio imposti. “E poi nuovamente riempite pronte ad ospitare tanti appassionati nuotatori“.

Nell’intera area sarà posizionata la cartellonistica necessaria, compreso gli appositi dispensatori di gel per la pulizia delle mani.

Prima però dell’avvio della stagione c’è da aspettare l’installazione della nuova batteria di ventilazione per la sanificazione dell’aria negli spogliatoti della piscina, promessa dal sindaco Giurlani a luglio. Il costo dell’impianto è 80mila euro. Se le promesse saranno mantenute l’impianto potrà riaprire già entro la metà di ottobre. I genitori non potranno entrare negli spogliatoi, ci saranno due bravi assistenti per la vestizione dei bambini più piccoli. E’ obbligatori l’uso della mascherina nelle aree comuni. La tribuna resterà per ora chiusa al pubblico.

Tempi più rapidi, invece, per la palestra. “Nel rispetto elle norme anti-contagio -ha detto Degl’Innocenti-, sarà riaperta con gli spogliatoi già a fine mese”.