Partito Democratico in difesa dell’ospedale. “Alto livello professionale”

“Sbaglia chi pensa di cancellare l’ospedale di Pescia in nome dei soldi che potrebbero arrivare dall’Europa. Il nostro ospedale ha dimostrato negli anni di saper mantenere un alto livello professionale dando risposte non solo alla Valdinievole ma a ben 4 province e specialmente con la ristrutturazione sanitaria degli ultimi anni e la creazione dei 4 nuovi ospedali”.

“Al contrario di quanto si credesse il nostro nosocomio ha accresciuto la propria centralità anche verso quelle zone, per esempio Fucecchio, che hanno visto perdere il proprio. Oggi l’ospedale di Pescia è ancora vivo e pulsante e lo ha dimostrato con l’importante ruolo di supporto come ospedale Covid free durante l’emergenza più stringente ed anche adesso, assorbendo tutta la patologia no Covid della Provincia e gestendo i casi covid del proprio territorio per poi indirizzarli a Pistoia. Il PD di Pescia si era già dissociato fermamente, nelle opportune sedi politiche, dal documento presentato dal partito provinciale”.

“Quello che dobbiamo fare, l’unica cosa sensata, sarebbe potenziare professionalmente e strutturalmente quello che già esiste per poter rispondere ancora meglio alle richieste che oggi appaiono sovradimensionate e che solo con la professionalità e lo spirito di abnegazione dei professionisti che ci lavorano trovano risposta. Vogliamo togliere la casa a coloro che fino ad oggi abbiamo chiamato Angeli e che già da domani rischiamo di trattare come diavoli!?! Loro chiedono solo di poter lavorare meglio, non di lavorare altrove!!!”.