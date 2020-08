Contributi per creare nuove imprese e per start up

La regione Toscana ha approvato il bando Sostegno alla creazione di start-up innovative finalizzato a rafforzare l’innovazione del sistema imprenditoriale toscano, sostenendo la costituzione e il consolidamento di nuove imprese innovative, in particolare quelle giovanili. Il bando concede contributi in conto capitale per realizzare progetti in linea con le priorità tecnologiche orizzontali della Smart Specialisation Strategy (fabbrica intelligente, ICT, chimica e nanotecnologie).

Il bando punta a sostenere con contributi in conto capitale le imprese innovative nel superare le fasi di start up, nonché le difficoltà ad accedere a ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, nonché a trasferire conoscenze e ad acquisire personale altamente qualificato.

Possono presentare domanda:

– Micro e piccole Imprese innovative la cui costituzione è avvenuta nel corso dei 12 mesi precedenti alla data dipresentazione dell’istanza di finanziamento;

– Persone fisiche che costituiranno l’impresa entro 6 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo effettuata dall’Organismo Intermedio;

-L’impresa dovrà avere le caratteristiche previste dall’art. 25 decreto legge 179/2012 e dovrà essere iscritta presso l’apposita sezione del Registro Imprese presso la CCIAA territorialmente competente.

La domanda di agevolazione può essere redatta esclusivamente online a partire dalle 9 del 14 settembre: https://sviluppo.toscana.it/bandi