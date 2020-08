Via Guinigi groviera. A rischio auto e pedoni

“L’assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli nel prossimo consiglio comunale dovrà rispondere al consigliere di CasaPound Giacomo Melosi sulle pessime condizioni in cui versa via Guinigi, situazione già denunciata più volte dai residenti”.

“Durante un sopralluogo ho visto come quasi la totalità degli automobilisti, per evitare le enormi buche, passino lungo il bordo della strada, cosa che ha prodotto visibili avvallamenti che rappresentano un notevole pericolo visto che il terreno adiacente si trova ad un dislivello di circa due metri”

“Si ha intenzione di intervenire in tempi rapidi? -ha detto Melosi- e soprattutto, si ha coscienza che sia necessaria una riasfaltatura completa e non la classica ed inutile tamponatura con il bitume a freddo?

Sono stati messi in moto gli uffici affinché si contabilizzi la spesa necessaria e di conseguenza si mettano a bilancio le relative risorse? Questi sono i quesiti a cui l’assessore Morelli deve rispondere, senza nascondersi dietro l’ormai usuale scusa del blocco a causa del Covid-19”.

Via Guinigi è un tratto di strada che unisce via Squarciabocconi e via Tiro a Segno, nei pressi di Veneri. In passato anche il Cittadino si era occupato nella questione. “Sembra un groviera”, fu la curiosa ma al quanto efficace analisi di un automobilista costretto a transitare da quella strada a “passo d’uomo”.

Le precipitazioni invernali peggiorano ogni anno la situazione