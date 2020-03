Melosi sugli aiuti alimentari: “Il Sindaco coinvolga le minoranze”

Per affrontare l’emergenza Coronavirus arrivano 400 milioni destinati ai Comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne ha bisogno. I parametri per stabilire i beneficiari di questo aiuto saranno decisi tramite specifica ordinanza dell’amministrazione comunale. A Pescia ne sono “toccati” 124mila.

“Ben consapevole dell’aiuto che può rappresentare anche una semplice spesa, visto che ormai da sette anni come CasaPound garantiamo un pacco alimentare mensile a molte famiglie italiane in difficoltà, spero vivamente che questa sia solo una prima tranche di aiuti, perché non è assolutamente sufficiente a garantire un dignitoso sostegno a tutti quelli che ne avrebbero bisogno -ha detto Giacomo Melosi- stiamo vivendo un particolare momento di emergenza nel quale è necessario collaborare per gestire al meglio la situazione, quindi, nel ribadire la mia mia totale disponibilità, auspico che il Sindaco intenda coinvolgere anche la minoranza in scelte importanti per la cittadinanza”.