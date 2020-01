“Caro Sindaco, buche anche in strade comunali…”. La protesta

Via Galeotti, via Galilei, via Segantini, centro storico, via Alighieri o Panoramica, mercato dei Fiori di via Amendola, via Mascagni, via delle Molina a Veneri, via Guinigi, via Mammianese Nord, via dei Fiori.

Sono alcune delle strade o zone in cui il manto di asfalto è reso quasi impraticabile per le troppe buche e dove pertanto transitare con le autovetture diventa pericoloso.

E’ la denuncia di tantissimi cittadini che fa seguito alla lettera di Giurlani al presidente della Provincia Luca Marmo con la quale ha chiesto l’immediato intervento sulle numerose buche nelle strade di competenza dell’ente provinciale. “Se Marmo deve occuparsi di manutenere le strade provinciali, Giurlani si occupi di quelle comunali”, è l’aut-aut.

In effetti, le condizioni di quelle strade, e di altre evidentemente non segnalate, ma di certa competenza comunale, sono pessime. In alcuni tratti il manto di asfalto è completamente saltato per infiltrazioni di acqua piovana o addirittura rialzato per le radici degli alberi. I crateri nell’asfalto sono una minaccia quotidiana. A lamentarsi sono anche i motociclisti e i ciclisti.