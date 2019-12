La Cestistica con troppi infortuni e lavorare è difficile

<Stiamo vivendo in mezzo agli infortuni e allenarsi in dieci anche per un semplice 5 contro 5 diventa difficile – ha detto coach Traversi. Avevamo preso Bulleri e ci stava dando una bella mano ma ora è fermo per un’ernia e ne avrà per un mese; stiamo facendo veramente fatica e anche domenica non sarà facile contro Donoratico. Ai ragazzi non posso dire niente si stanno impegnando in ogni gara ma quando veramente non riesci durante la settimana a lavorare con intensità e preparare la partita i risultati sono difficili da ottenere>.