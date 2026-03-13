HAI MAI VISTO PESCIA DALL’ALTO? Escursione e banchetto per i Soci della Banca. Come prenotarsi

PESCIA DALL’ALTO, è l’escursione guidata dal centro della città a quella che un tempo fu la sua Roccaforte, che Banca di Pescia e Cascina ha organizzato con la guida ambientale Romina Biagi per domenica 10 maggio, riservata ai Soci anche con accompagnatore.

PROGRAMMA ►►► Ore 9 ritrovo in Piazza Mazzini a Pescia, nei pressi del Comune.

Inizio dell’escursione fino a Monte a Pescia. Alle 12,30 buffet offerto presso il Podere Vipiana. Il rientro è previsto per le 16,30.

COME PRENOTARSI ►►► CLICCA QUI La richiesta di partecipazione, fino ad esaurimento posti a disposizione, dovrà essere inviata a eventi@bpc.bcc.it entro lunedì 27 aprile 2026. L’ufficio Soci risponderà alla mail confermando l’eventuale partecipazione entro giovedì 30 aprile 2026. Quota di partecipazione: gratuita per il Socio, € 15,00 per l’eventuale accompagnatore.

PACINI E IL SASSO DEL VESCOVO ►►► Il percorso lambisce la villa del musicista Giovanni Pacini. Lungo la mulattiera la comitiva si imbatterà in un sasso dalla forma cilindrica, uno dei tanti, ma questo è famoso. Su di esso, infatti, si sedeva il Vescovo Angelo Simonetti ogni volta che affrontava la dura salita per andare a dir Messa alla Chiesa di San Bartolomeo a Monte a Pescia.

Si tratta di un percorso ad anello di 5 km, sono consigliati indumenti comodi e scarpe adeguate.