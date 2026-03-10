ART MOTORSPORT 2.0 protagonista al Tally Montecatini Terme e Valdinievole

ART Motorsport 2.0 è grande protagonista al 41° Rally Montecatini Terme e Valdinievole conquistando la vittoria nella classifica scuderie.

A cogliere il miglior risultato è stato Luca Artino al volante della Skoda Fabia RS di MM Motorsport che ha concluso la gara in terza posizione assoluta. Nella top-ten ha brillato anche Fabrizio Russi, ottavo assoluto al volante della Peugeot 208 Rally4/R2, esemplare condiviso con Leonardo Matteoni. La performance è valsa la vittoria nella classe di appartenenza, obiettivo comune e concretizzato anche da Luca Fagni, vincitore della “Rally5” insieme alla figlia Asia.

In evidenza anche Maila Cammilli, al debutto sulla Peugeot 208 Rally4, che, insieme a Sara Vestrucci, ha concluso la gara in terza posizione e 2° della classifica femminile.

Terza, nelle classifiche di classe Rally5 e Under 25, ha concluso Noemi Artino. La giovane detentrice della Coppa Italia 2026 femminile ha colto anche una terza posizione nel confronto “rosa”, consolidando la bontà del feeling con la copilota Luisa Lanera. Ottime sensazioni, ridimensionate dall’assenza di diretti competitor, per Maurizio Corsi e Alessandro Morosi, con la loro Peugeot 106 unica rappresentante della categoria Classiche.

La gara non ha invece sorriso a Stefano Leporatti e Maurizio Maccioni, costretti al ritiro a causa di una “toccata” della loro Renault Clio S1600 quando si trovavano al comando del confronto di classe.

Nella foto (free copyright Amicorally): i portacolori di ART Motorsport sul podio.