FRONTALE TRA DUE AUTO. 23enne al pronto soccorso in codice giallo

Nella tarda serata di lunedì due vetture si sono scontrate frontalmente.

E’ successo in via Francesca Vecchia, nei pressi del ponte degli Alberghi, poco dopo le 20.

Le due vetture viaggiavano in direzione opposta. Sul posto i Carabinieri che stabiliranno la dinamica ell’incidente. Stando ad alcuni testimoni, l’uomo alla guida della vettura proveniente da Pescia avrebbe perso il controllo del mezzo che ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro l’auto che procedeva in direzione opposta.

Sul posto i sanitari e i volontari della Pubblica Assistenza di Pescia e i vigili del fuoco. Due persone sono state trasferite al pronto soccorso, una di loro in codice giallo. Mentre altre due non hanno necessitato di cure.