Una ripresa più energica per conquistare il secondo tempo turno. Parole di coach Pellegrini

Buona la prima per la Cestistica che impone nel primo turno di Coppa Toscana contro il Jokers Legnaia Firenze. L’importante era vincere e vittoria è stata per aprire nel migliore dei modi la nuova stagione targata coach Pellegrini.

<La prima è andata – esordito il neo tecnico. È stato un approccio alla gara soft dove abbiamo subito la loro aggressività per i primi due quarti difendendo poco e attaccando lentamente. Ben altro l’atteggiamento nella ripresa dove abbiamo cominciato a difendere con più energia, muovendo la palla velocemente e trovando buoni canestri che ci hanno permesso di prendere il vantaggio consolidato fino alla fine>.

Nel prossimo turno i pesciatini affronteranno, domenica prossima alle 18, sempre al PalaBorelli, la Gea Grosseto che ha sconfitto 78-58 il Sinergy Valdarno