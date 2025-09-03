RINASCERE IN VALDINIEVOLE diventa associazione. “Politica, assordante silenzio. Valdinievole, degrado che preoccupa”

Il Comitato Rinascere in Valdinievole, in quasi due anni, ha svolto attività a sostegno dell’ospedale della Valdinievole. A testimonianza di ciò, attraverso iniziative popolari, quali incontri pubblici, interventi sugli organi di stampa, manifestazioni, coinvolgimento delle scuole e altro, è stato realizzato un documento con il contributo di molti cittadini inviato a tutti gli organi istituzionali della Regione, ai Sindaci della Valdinievole e all’Azienda ASL.

Questo documento riporta un’attenta analisi della situazione del nostro Nosocomio e il suo conseguente potenziamento con particolare attenzione al Pronto Soccorso, alla Cardiologia, alla riapertura della Pediatria h24, alla Maternità e al mantenimento di tutti gli altri reparti necessari a dare una risposta alle esigenze del nostro territorio così variegato.

L’obiettivo era quello di un confronto diretto con i destinatari del documento stesso ma fino ad oggi abbiamo registrato il più assordante silenzio possibile.

Nonostante tutto, il gruppo resta fortemente motivato ed operativo ed è per questo che è stato deciso di trasformare il Comitato in un’Associazione per rendere la nostra azione più forte e legale; tutto questo è avvenuto attraverso un’assemblea costituente che ha eletto un direttivo così composto: Presidente Claudio Giuntoli, Vice Presidente Fiorella Grossi, Segretario Daniele Narducci, Tesoriere Emanuele Niccoli, Consigliere Francesca Giurlani.

Oltre a continuare un’azione primaria nei confronti della salvaguardia dell’Ospedale, nei prossimi giorni verranno comunicate le varie iniziative in programma, l’Associazione si è posta altri obiettivi quali la valorizzazione culturale, turistica, produttiva e associativa del territorio valdinievolino attraverso azioni, dibattiti che riportino al centro dell’attenzione popolare ed istituzionale un comprensorio che, negli ultimi venti anni, ha raggiunto un degrado preoccupante.