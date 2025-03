SALVATORE LA MATTINA, Medaglia Mauriziana per meriti. Tradizione che si rinnova

La Medaglia Mauriziana è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa. I requisiti per la concessione sono due: il requisito temporale (50 anni di servizio militare) o il requisito della meritevolezza.

Nella giornata di giovedì il Generale di divisione Pietro Oresta comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri a Firenze ha consegnato la Medaglia Mauriziana al Capitano Salvatore La Mattina, Capo Sezione Studi formazione futura e relazioni internazionali della Scuola Marescialli di Firenze.

La Mattina è persona conosciuta in città per aver prestato servizio presso la locale stazione dei Carabinieri, come vice Comandante dal 2001 al 2014.

Elogio per aver salvato la vita ad una persona anziana che era stata quasi avvolta dalle fiamme in Larciano. Encomio per operazioni anti prostituzione ed immigrazione clandestina.

CHI E’ SALVATORE LA MATTINA ◼️◼️◼️ In servizio presso la stazione dei Carabinieri di Pescia come vice Comandante dal 2001 al 2014, quando fu promosso Comandante alla stazione di Larciano. Ha prestato servizio presso il ROS Raggruppamento Operativo Speciale a Palermo e a Caltanissetta, negli anni ’90. Dal 1994 al 1999 è al Norm, prima a Montecatini Terme e poi a Pistoia.

Poi il passaggio da Luogotenente carica speciale a Ufficiale, Comandante di Plotone presso la Scuola Marescialli di Firenze dal 2020 al 2022 con il grado di Tenente e Comandante di Compagnia in SV dal 2023 dei Marescialli, ora operativi nelle varie stazioni Carabinieri d‘Italia. A giugno 2024 è stato promosso all’incarico di Capo Sezione Studi Formazione Futura e Relazioni Internazionali della Scuola Marescialli di Firenze.

Laureato in scienze dell’ammistrazione; laurea specialistica in giurisprudenza con master in storia e filosofia del diritto. Già praticante avvocato; cavaliere della Repubblica, cavaliere del sacro ordine costantiniano, con medaglia di benemerenza di bronzo per il soccorso delle popolazioni alluvionate.

TRADIZIONE CHE SI RINNOVA ◼️◼️◼️ Salvatore La Mattina è figlio di Antonino, Maresciallo dei Carabinieri cui è stata intitolata una piazza a Pietraperzia in provincia di Enna. Una tradizione, quella militare, che si rinnova. Il figlio Tommaso attualmente è allievo alla Scuola Marescialli di Firenze.