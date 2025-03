Rossoneri tra le mura amiche per una giornata ricca di scontri diretti

Turno casalingo per il Pescia che ospita domenica alle 15 il San Macario Oltreserchio, attualmente sesto in classifica con 33 punti a meno 2 dal Borgo a Buggiano, quarto, ultimo posto play off. I lucchesi sono reduci dal pareggio 2-2 contro il Cascio e cercheranno punti importanti sfruttando lo scontro diretto che vedrà impegnato proprio i borghigiani contro capolista Piazza 55.

Sarà una giornata ricca di appuntamenti importanti in chiave play off con gli stessi rossoneri pronti ad approfittare dell’altro evento che opporrà il Ghivizzano, seconda forza del torneo, al Chiesina Uzzanese.

Una 24° giornata di campionato che potrebbe offrire spunti importanti e segnare, e non poco, le sorti del torneo.