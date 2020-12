“Capo, amico”. Al supermercato, un signore costretto ad allontanare l’extracomunitario senza mascherina

Da alcuni anni siamo sempre più abituati a vedere davanti ai supermercati giovani stranieri, per lo più di nazionalità africana, che chiedono l’elemosina.

“Entrano in servizio” con gli stessi orari di apertura del negozio. Si tratta di un’occupazione silenziosa, spesso bendisposta, “si mettono a disposizione degli anziani, caricano la spesa in macchina, riportano il carrello”.

Ma talvolta rischia di essere inopportuna e poco tollerata. Un lettore, pesciatino, padre di due figli, ci ha contattato raccontandoci un fatto accaduto nella mattinata di domenica, nel parcheggio di un supermercato nel centro della città. “Uno di questi giovani ha avvicinato un’anziana signora offrendosi per caricare la spesa in macchina e trattenere gli spiccioli del carrello”, ha detto. “La signora ha respinto l’approccio, soprattutto perchè il ragazzo non indossava la mascherina”. “Ciò nonostante, l’uomo non voleva andarsene, insisteva. Così gli ho urlato contro, mi sono fatto vedere deciso e lui, dimesso, si è allontanato”.

Il lettore ha poi detto di essersi rivolto al direttore della struttura affinchè si attivasse prontamente per regolare un fenomeno che, se non gestito correttamente, rischia di trasformare un momento di solidarietà in attimi di tensione e divisione sociale.