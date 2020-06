Il T.S.N. riprende le attività con allenamenti controllati

Da poco più di una settimana i tiratori pesciatini hanno ripreso a calcare le locali linee di tiro in attesa di riprendere anche le attività agonistiche. Con il prezioso aiuto degli allenatori, gli atleti si sono sottoposti ai cosiddetti “allenamenti controllati”, esercizi che permetteranno loro di approfondire la conoscenza delle regole comportamentali imposte dal CONI e che diventeranno di estrema necessità per le prossime probabili competizioni.

Anche il lato psicologico, così importante nella formazione dell’atleta, è stato preso in considerazione. Si è così applicata una tecnica sperimentale per “svuotare” la mente dalla tensione di quest’ultimo periodo, dove pensieri fissi e svogliatezza non hanno dato tregua, ansia e rabbia hanno condizionato le giornate e reso tutti demotivati a causa della pur necessaria e salutare interruzione delle attività. Il comparto pistola è stato curato da Elisabeth Achten, Enrico Bragagnolo, Patrizio Di Vita e Matteo Calamari. Il comparto carabina è stato curato da Gino Perondi, Leandro Meucci e Giuseppe Giovacchini.

A turno, per rispettare i protocolli di sicurezza, saranno formati anche gli altri atleti che hanno dato lustro alla locale sezione con vittorie a livello nazionale nelle rispettive categorie. Ricordiamo l’oro di Francesco Rastelli in B.M., Gabriele Biondi in CL3p e Alessio Traversi in B.M.; l’argento per Alessio Tomei in P.10, Samuele Barsi in B.M. e Gabriele Biondi in C.10; il bronzo per Jana Calamari in C.10, Incerpi Thomas in C.10; Thomas Carbone in B.M. Bene anche con i piazzamenti a squadre: medaglia d’oro in C.10 3p con Tommaso Sonnoli, Cristiano Tomei e Alessio Traversi. Oro anche al Trofeo CONI con Emma Vannoni, Andrea Del Vecchio, Elena Landi e Cristiano Tomei. Bronzo invece per la squadra di Carabina Libera tre posizioni con Daniele Vannoni, Luca Valori e Gabriele Biondi.