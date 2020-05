Riprendono le funzioni. Ecco modalità e orari alla Parrocchia del Castellare

Con il via libera della Presidenza del consiglio si potrà nuovamente tornare a frequentare le Chiese. La Parrocchia Maria SS. Assunta in Cielo del Castellare di Pescia comunica le nuove disposizioni, orari e posti disponibili che saranno 150. Quattro le funzioni domenicali, alle 8, alle 9,30, alle 11 e alle 19 mentre il sabato alle 18. Nei giorni feriali dal lunedì al giovedì alle 18 mentre il venerdì alle 9; l’Adorazione Eucaristica sarà fino alle 12. Per partecipare alle funzioni domenicali è necessario segnalare la propria presenza mandando un sms o messaggio WhatsApp al 3404106446 indicando: cognome e nome di ogni partecipante, telefono e orario prescelto. Per motivi organizzativi è necessario arrivare almeno 20′-25′ prima. Prossimamente sarà possibile prenotarsi anche sul sito www.parrocchiacastellare.it