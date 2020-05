Sarà il comune di Pescia, in questa fase di emergenza, a garantire la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata mentre la Protezione Civile si occuperà della consegna. Per prenotare basterà telefonare al centralino del comune 05724920.

Sempre attraverso il centralino, si potrà iniziare a prenotare la confezione di prodotto larvicida, compresse da utilizzare per impedire la nascita delle zanzare.